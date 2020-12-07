Альпинисты Азербайджана и Турции почтили память Гейдара Алиева и Ататюрка фото
Группа азербайджанских и турецких альпинистов совершила совместное восхождение на горные вершины – Пик Гейдара и Пик Ататюрка.
В пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана заявили, что восхождение было приурочено ко дню памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Несмотря на трудности рельефа массива Гызыл Гая хребта Башдаг Большого Кавказа, участники группы с победным настроением поднялись на Пик Гейдара и Пик Ататюрка, возложили цветы к барельефам великих лидеров, почтили их память и водрузили флаги Азербайджана и Турции.