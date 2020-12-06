Трамп: в ближайшие пару дней увидите много чего важного

Всеобщие выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, они были "полностью сфальсифицированы", утверждает американский президент Дональд Трамп.

"Выборы были сфальсифицированы. Если вы посмотрите на разные штаты, выборы были полностью сфальсифицированы. Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает", - цитирует ТАСС главу Белого дома.

"Демократы называют это сбоями. Сбои не были сбоями, их [демократов] поймали на рассылке тысяч голосов, которые, кстати, все были против меня", - считает Трамп. "В ближайшие пару дней вы увидите много чего важного", - добавил он.