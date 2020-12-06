Президенту Молдовы вернули часть полномочий
Конституционный суд Молдовы приостановил решение парламента о выводе спецслужб из подчинения президенту. Об этом сообщает пресс-служба КС.
"КС распорядился приостановить действие Закона номер 218 от 3 декабря 2020 года о внесении изменений в некоторые нормативные акты. ...Этим законом парламент лишил президента Республики Молдова возможности координировать деятельность и утверждать руководство Службы информации и безопасности (СИБ)", - цитирует ТАСС сообщение.
Отмечается, что "сторонники внесения поправок недостаточно аргументировали свою позицию".
Парламент Молдовы на прошлой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики СИБ.