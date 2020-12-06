Экс-глава спецслужб Армении: Пашинян должен уйти добровольно, иначе...

«Вазген Манукян не только самая подходящая, но и самая эффективная кандидатура на пост премьер-министра, потому что мы находимся в ситуации, когда поражение продолжается, потери продолжаются, и нас неизбежно ждут новые кризисы». Об этом News.am заявил экс-глава СНБ Давид Шахназарян.

По его словам, государственность и безопасность Армении под угрозой, надо остановить это падение, что может сделать только антикризисное правительство.

Шахназарян отметил, что Пашинян своей политикой сделал войну неизбежной: «В связи с этими геополитическими развитиями нам необходимо антикризисное правительство, программы и деятельность которого будут основаны на двух принципах – патриотизме и прагматизме».

Экс-глава СНБ считает, что Армения должна возобновить переговоры в рамках МГ ОБСЕ, но этого нельзя допустить при нынешней власти. По его словам, Пашинян должен уйти добровольно, иначе потрясения могут быть судьбоносными не только для Армении, но и всего региона.