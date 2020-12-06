Хафтар отправился в Каир. Следующая остановка - Париж

Глава так называемой ливийской национальной армии Халифа Хафтар посетил Каир, чтобы обсудить ситуацию в регионе с должностными лицами Египта. Anadolu со ссылкой на ливийские СМИ сообщает, что Хафтар находится с визитом в Каире с воскресенья.

Отмечается, что власти Египта не делали никаких официальных заявлений по поводу визита Хафтара. Следующей остановкой Хафтара станет Париж.

Между тем президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси уже находится с трехдневным визитом в Париже.