Политолог: в Армении сложилась взрывоопасная ситуация

Отсутствие четкой стратегии будущего, которое присуще как властям Армении, так и оппозиции, приводит к перманентной нестабильности. Нестабильность и неопределенность – лучшая характеристика сегодняшней ситуации в Армении, сказал в интервью Sputnik Армения политолог Норайр Дунамалян.

Эксперт отмечает, что после выдвижения кандидатуры Вазгена Манукяна на пост премьер-министра оппоненты Пашиняна должны представить четкую программу действий и шагов по другим направлениям. Нужно понять, что может предложить оппозиция в социальной сфере, в области безопасности, экономики.

В ситуации, когда оппозиция предъявляет премьеру ультиматум и дает срок для отставки, а Пашинян уходить не собирается, армянский политолог видит два сценария развязки – стагнацию политического поля и гражданские столкновения.

"Согласно результатам нескольких соцопросов последних дней, почти половина общества по-прежнему доверяет Пашиняну. В этих условиях борьба власти и оппозиции способна лишь расколоть общество, если одна из сторон не пойдет на уступки..." - говорит Дунамалян.

В итоге, если рейтинг Пашиняна начнет падать, а оппозиция убедится, что все правовые механизмы отставки властей исчерпаны, она может пойти на более радикальные меры. Сложилась крайне сложная ситуация, отсутствие каких-либо компромиссных вариантов делает ее взрывоопасной.