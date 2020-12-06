Что натворил Петрушко Ирады Зейналовой в Турции? горячая тема
Журналисты телеканала НТВ были замечены при несанкционированных съемках в стратегических точках Стамбула, недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar Savunma, и задержаны службой разведки.
Что примечательно, при первичном опросе российские журналисты представились туристами, однако позже признали, что являются представителями СМИ, у которых не оказалось аккредитации. А как оказалось чуть позже, они таким своеобразным способом, на «грани фола» снимали репортаж для передачи «Итоги недели», которую ведет Ирада Зейналова, известная своими, мягко говоря, антитурецкими взглядами.
Нет ничего удивительного в том, что у журналистов Петрушко и Малышкина не оказалось аккредитации. «Российские журналисты, выражусь мягко, не всегда получают аккредитацию для работы в зарубежных странах. В том числе, в Турции», - пишет человек, весьма компетентный в данном вопросе. – «На вопрос к ним «почему так?» - можно слышать в ответ, что случай – «срочный» и снять надо «сейчас». А аккредитация - это время, а его нет. «Время – деньги», «волка ноги кормят» и прочий фольклор». Вроде как логично, пусть нарушение, но не ахти какое.
Правда, в данном случае замечу, что если подобное поведение и действия для «стрингеров» и сотрудников не самых солидных изданий еще более-менее объяснимо, то для российского федерального канала все выглядит как-то уж совсем несуразно. Турция – важнейший геополитический узел, а корпункта здесь у НТВ нет. Видимо потому, что корпункты лучше иметь в США, Лондоне и Брюсселе – воздух там приятнее, цивилизация и так далее. Что ж – тоже показатель профессионализма руководства НТВ, правда, со знаком минус.
Нет ничего удивительного и в том, что деятельность незадачливых Петрушко и Малышкина содержала в себе элементы, которые вполне попадают под определение «шпионаж» Сочетание первой и второй древнейших профессий – дело обычное. Рихард Зорге, Ян Черняк, Ким Филби, Николас Данилофф – список тех, кто успешно сочетал журналистскую деятельность с проведением головокружительных разведывательных операций можно продолжать и продолжать.
Да и обычный журналист практически никогда не откажется по просьбе «рыцарей плаща и кинжала» своего государства выполнить какое-то мелкое поручение в стране пребывания или же по возвращению из-заграничной командировки поделиться своими наблюдениями, которые не вошли в репортажи. Дело, словом, насквозь житейское, «медаль за репортаж и тайный труд из одного металла льют».
Вот только и в первом случае - вольности с аккредитацией, и во втором – специфическое дно журналистской деятельности, существуют незыблемые правила. Прежде всего, такое прокатывает, когда отношения между странами более-менее ровные.
Но и тогда приедут на неприметной машинке и посмотрят, а чем это человек занимается. Могут ничего не спросить и уехать, могут спросить и удовлетвориться ответом, что для себя снимаем. Контрразведывательный режим в Турции один из самых эффективных в мире, поэтому незамеченным иностранцу здесь остаться сложно.
Ну а если же отношения между странами, как в нашем случае – между Москвой и Анкарой трясет на ухабах, то Идлиб, то Нагорный Карабах, то Ливия, когда в российских СМИ набирает обороты антитурецкий фон, о чем в Анкаре прекрасно осведомлены - российским журналистам, прибывающим в Турцию, надо быть прикрытыми и святее всех святых, с документами, с аккредитацией, с информированием Посольства РФ о своем прибытии и с постоянной связью с консулом.
И уж тем более – не соваться в те места, где плотность контрразведывательного обеспечения на порядки выше обычного. Потому как исход здесь для журналистов, не имеющих соответствующего опыта и подготовки, может быть только один – задержание со всеми вытекающими последствиями.
А теперь скажите, друзья мои – одной из крупнейших телекомпаний России, НТВ, с огромным бюджетом, руководят полные идиоты, которые не понимают таких элементарных вещей? Вот уж позвольте усомниться.
Заместитель генерального продюсера АО «Телекомпания «НТВ» и телеведущий Вадим Такменев сейчас откровенно «лепит дурочку», простите уж вульгаризм. Он обратился к послу Турции в России Мехмету Сомсару с просьбой содействовать в освобождении съемочной группы телеканала, но сделал это, как бы помягче выразится весьма своеобразно.
«Я надеюсь, нас, по крайней мере, услышат в посольстве Турции в Москве. Уважаемый господин посол, ответьте только на один вопрос: если наши журналисты, выполняя свой профессиональный долг, действительно нарушили какие-то правила, то власти вашей страны могли их немедленно депортировать, лишить визы, пусть даже пожизненно. Но на каком основании власти вашей страны держат их в застенках без возможности связаться с кем-либо?» - заявил он в эфире программы «Центральное телевидение».
Да потому, что сотрудников, на отправку которых в Турцию с определенным заданием дал согласие в том числе и господин Такменев, прихватили на горячем, на шпионаже (в лучшем для Петрушко и Малышкина случае суд признает «покушение на шпионаж», все же срок меньше выйдет). Тут депортацией и лишением визы не обойдется ни в одной стране. И уж тем более, не стоит использовать подобный тон в общении с послом Турции.
Хотя, есть все основания полагать, что и история с Петрушко и Малышкиным, и поведение Такменева – все это звенья одной большой провокации против российско-турецких отношений, против линии президента Владимира Путина на выстраивание рабочих и партнерских отношений с государством, являющимся ключевым игроком на Ближнем Востоке.
С этим направлением внешней политики России и ее Президента категорически не согласны определенные круги в Москве, которые после поражения Армении преисполнены решимости «наказать» Турцию, указать ей «ее место» и «осадить» Эрдогана. Этим кругам сейчас крайне необходим скандал и повод для него, чтобы потом в телевизионных ток-шоу разглагольствовать о «коварстве турок», засадивших двух невинных российских журналистов в застенки.
Анкара, конечно, на эту провокацию не повелась и в качестве доброй воли все-таки депортировала незадачливых то ли шпионов, то ли журналистов.