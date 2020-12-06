Дмитрий Рой, автор haqqin.az 01:47

Журналисты телеканала НТВ были замечены при несанкционированных съемках в стратегических точках Стамбула, недалеко от здания, в котором располагается специализирующаяся на производстве турецких боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar Savunma, и задержаны службой разведки. Что примечательно, при первичном опросе российские журналисты представились туристами, однако позже признали, что являются представителями СМИ, у которых не оказалось аккредитации. А как оказалось чуть позже, они таким своеобразным способом, на «грани фола» снимали репортаж для передачи «Итоги недели», которую ведет Ирада Зейналова, известная своими, мягко говоря, антитурецкими взглядами.

Нет ничего удивительного в том, что у журналистов Петрушко и Малышкина не оказалось аккредитации. «Российские журналисты, выражусь мягко, не всегда получают аккредитацию для работы в зарубежных странах. В том числе, в Турции», - пишет человек, весьма компетентный в данном вопросе. – «На вопрос к ним «почему так?» - можно слышать в ответ, что случай – «срочный» и снять надо «сейчас». А аккредитация - это время, а его нет. «Время – деньги», «волка ноги кормят» и прочий фольклор». Вроде как логично, пусть нарушение, но не ахти какое. Правда, в данном случае замечу, что если подобное поведение и действия для «стрингеров» и сотрудников не самых солидных изданий еще более-менее объяснимо, то для российского федерального канала все выглядит как-то уж совсем несуразно. Турция – важнейший геополитический узел, а корпункта здесь у НТВ нет. Видимо потому, что корпункты лучше иметь в США, Лондоне и Брюсселе – воздух там приятнее, цивилизация и так далее. Что ж – тоже показатель профессионализма руководства НТВ, правда, со знаком минус. Нет ничего удивительного и в том, что деятельность незадачливых Петрушко и Малышкина содержала в себе элементы, которые вполне попадают под определение «шпионаж» Сочетание первой и второй древнейших профессий – дело обычное. Рихард Зорге, Ян Черняк, Ким Филби, Николас Данилофф – список тех, кто успешно сочетал журналистскую деятельность с проведением головокружительных разведывательных операций можно продолжать и продолжать.

Да и обычный журналист практически никогда не откажется по просьбе «рыцарей плаща и кинжала» своего государства выполнить какое-то мелкое поручение в стране пребывания или же по возвращению из-заграничной командировки поделиться своими наблюдениями, которые не вошли в репортажи. Дело, словом, насквозь житейское, «медаль за репортаж и тайный труд из одного металла льют». Вот только и в первом случае - вольности с аккредитацией, и во втором – специфическое дно журналистской деятельности, существуют незыблемые правила. Прежде всего, такое прокатывает, когда отношения между странами более-менее ровные. Но и тогда приедут на неприметной машинке и посмотрят, а чем это человек занимается. Могут ничего не спросить и уехать, могут спросить и удовлетвориться ответом, что для себя снимаем. Контрразведывательный режим в Турции один из самых эффективных в мире, поэтому незамеченным иностранцу здесь остаться сложно. Ну а если же отношения между странами, как в нашем случае – между Москвой и Анкарой трясет на ухабах, то Идлиб, то Нагорный Карабах, то Ливия, когда в российских СМИ набирает обороты антитурецкий фон, о чем в Анкаре прекрасно осведомлены - российским журналистам, прибывающим в Турцию, надо быть прикрытыми и святее всех святых, с документами, с аккредитацией, с информированием Посольства РФ о своем прибытии и с постоянной связью с консулом. И уж тем более – не соваться в те места, где плотность контрразведывательного обеспечения на порядки выше обычного. Потому как исход здесь для журналистов, не имеющих соответствующего опыта и подготовки, может быть только один – задержание со всеми вытекающими последствиями. А теперь скажите, друзья мои – одной из крупнейших телекомпаний России, НТВ, с огромным бюджетом, руководят полные идиоты, которые не понимают таких элементарных вещей? Вот уж позвольте усомниться.