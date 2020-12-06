Леонид Швец, автор haqqin.az 01:56

Сообщение Центрального агентства новостей Тайваня помогает понять, каким образом этому островному государству удается справляться с коронавирусной пандемией на зависть прочим странам. Рабочий с Филиппин, который находился на карантине в отеле города Гаосюн, вышел из своего номера в холл на считанные мгновения, но этот момент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сотрудники отеля сообщили об этом в городское управление здоровья, и нарушитель был оштрафован на 10 тысяч тайванских долларов, эквивалент приблизительно 3 500 американских. Карантинные правила запрещают покидать помещение. Бедолага филиппинец вышел в коридор всего на восемь секунд. Понятно, что новость о наказании незадачливого филиппинца была распространена в назидательных целях, другим потенциальным нарушителям урок. Только в Гаосюне 56 карантинных гостиниц с общим числом номеров в три тысячи. Все прибывающие на остров обязаны пройти карантин, и следят за этим, как видим, очень строго.

Зато строгое выполнение правил и контроль за этим позволили Тайваню обойтись без закрытия бизнесов, чего не избежала больше ни одна страна. Зато тут первыми стали проверять пассажиров из Китая на предмет заболевания, когда еще нигде этого не делали – с 31 декабря 2019 года. В короткие сроки было налажено массовое тестирование и отслеживание контактов заболевших. Итог: на 23 миллиона населения Тайваня за все время пандемии Covid-19 болели только 716 человек, умерло семеро. В это же время Соединенные Штаты фиксируют уже почти неделю подряд около 200 тысяч новых заболевших в день: в среднем 196 233 случая по прошлой неделе. Всего с начала пандемии – больше 14,7 миллиона больных, скончалось 282 310 человек. По состоянию на воскресенье в больницах с диагнозом Covid-19 находилось 101 487 пациентов.