Британия первой на Западе начинает массовую вакцинацию от COVID

Великобритания первой на Западе начинает вакцинацию населения от коронавируса. С 8 декабря в рамках этой беспрецедентной для современной Европы операции прививки начнут получать самые уязвимые перед болезнью жители страны: пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет, пишет РИА Новости.

Британия 2 декабря стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech (США и Германия). Две других вакцины - от американской Moderna и от британской AstraZeneca (создается в сотрудничестве с Оксфордским университетом) - также находятся на рассмотрении регулятора, однако сроки их одобрения не известны. Власти обещают быстрое распространение вакцин по стране и призывают не отказываться от прививок.

Согласно заявлениям официального представителя британского правительства, большая часть наиболее уязвимых перед заражением коронавирусом британцев будет провакцинирована в январе-феврале следующего года. Вакцинация будет добровольной и бесплатной. Получить прививку смогут все, кто на законных основаниях проживает в Великобритании и обладает статусом резидента.

По заявлению британских экспертов, вакцина Pfizer/BioNTech безопасна для пациентов всех возрастных групп, эффективна на 95% и вызывает лишь незначительные побочные эффекты, которые длятся около одного дня. Вакцина двухкомпонентная, две дозы вводятся с промежутком в 21 день. При этом иммунная реакция организма начинает проявляться на 12-й день после приема первой дозы. Иммунитет против коронавируса формируется в организме человека по истечении семи дней после введения второй дозы вакцины.