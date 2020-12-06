В России обокрали секретный «самолет Судного дня»
В российском Таганроге во время планового ремонта Ил-80, который специалисты прозвали «самолетом Судного дня», украли важные детали. Об этом сообщил РЕН ТВ.
По данным телеканала, в пятницу в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева». Он якобы сообщил, что при осмотре Ил-80 обнаружены следы вскрытия грузового люка, а из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков, пишет Русская служба BBC.
«Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны», - рассказал источник РЕН ТВ. Полиции удалось найти отпечатки пальцев предполагаемых злоумышленников, а также следы их обуви.
Источник Интерфакса тоже рассказал о хищении электронного оборудования с одного из самых секретных в России военных самолетов Ил-80. Самолет находится на регламентных работах с начала 2019 года, уточнил собеседник агентства. «Неустановленные лица вскрыли грузовой люк самолета Ил-80, - сказал он. - Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций».
В Объединенной авиастроительной корпорации (входит в «Ростех») отказались комментировать сообщения СМИ.
Кража оборудования с воздушного пункта управления ВС России Ил-80 может привести к утечке секретных и совершенно секретных сведений, считает военный обозреватель Газеты.Ru Михаил Ходаренок. «Гипотетически может появиться возможность узнать, как технически осуществляется передача указаний по руководству страной и вооруженными силами в случае потенциального конфликта», - полагает эксперт.
Вечером в понедельник в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу подтвердили, что в полицию поступило заявление на этот счет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сказал источник Интерфакса.
Ил-80 (Ил-86ВзПУ, по классификации НАТО - Maxdome) - воздушный командный пункт, разработанный в конце 1980-х годов ОКБ им. Ильюшина. Интерфакс называет его одним из наиболее засекреченных самолетов Минобороны России. Первый полет Ил-80 совершил в мае 1985 года. Воздушные командные пункты были названы «самолетами Судного дня" (Doomsday planes) в США. Предполагалось, что они будут задействованы в случае ядерной войны, если наземные структуры управления будут уничтожены. Самыми известными моделями таких самолетов называют американские E-4B на базе «Боинга 747» и российские Ил-80, разработанные на основе пассажирских Ил-86.