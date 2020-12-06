В России обокрали секретный «самолет Судного дня»

В российском Таганроге во время планового ремонта Ил-80, который специалисты прозвали «самолетом Судного дня», украли важные детали. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным телеканала, в пятницу в полицию обратился начальник службы авиационной безопасности акционерного общества «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева». Он якобы сообщил, что при осмотре Ил-80 обнаружены следы вскрытия грузового люка, а из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из демонтированных блоков, пишет Русская служба BBC.

«Все бортовые приборы на момент приемки самолета были на месте. После окончания работ основной вход, люк грузового отсека, три запасных выхода были опечатаны», - рассказал источник РЕН ТВ. Полиции удалось найти отпечатки пальцев предполагаемых злоумышленников, а также следы их обуви.