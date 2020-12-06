Нуман Куртулмуш: Азербайджан за полтора месяца превратил 29-летнюю мечту в реальность

«Азербайджан под руководством господина Ильхама Алиева в результате очень серьезной борьбы за полтора месяца превратил 29-летнюю мечту в реальность», - заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции (АКП) Нуман Куртулмуш во время обсуждения бюджетных вопросов в Великом национальном Меджлисе Турции, передает «Анадолу».

Говоря о победе Азербайджана, он отметил, что Турция также гордится этой победой.

«Наше правительство, Великое Национальное Собрание Турции, каждый гражданин нашей страны еще раз поздравляет наших братьев-азербайджанцев с этой исторической победой в Карабахе. Карабах — это Азербайджан, и он будет принадлежать Азербайджану вечно», - сказал Нуман Куртулмуш.