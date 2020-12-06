Байден выбрал главу Пентагона
Джо Байден, выигравший, по предварительным данным, президентские выборы в США, выдвинет генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Об этом сообщили изданию Politico три источника, знакомые с ходом обсуждения кандидатуры.
В случае выдвижения Остин станет первым афроамериканцем на посту шефа Пентагона.
Сам Остин от комментариев отказался.
Остин, в прошлом генерал сухопутных сил и глава Центрального командования ВС США, ушел в отставку в 2016 году. В связи с тем, что он ушел с активной военной службы недавно, ему понадобится специальное разрешение конгресса, чтобы занять гражданскую должность министра обороны. Подобное разрешение получал, например, первый шеф Пентагона при Дональде Трампе, также генерал в отставке Джеймс Мэттис.