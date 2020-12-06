Новейший британский авианосец сломался из-за воды

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью 3,1 миллиарда фунтов стерлингов отправился на долгосрочный ремонт из-за попадания воды в машинное отделение, пишет Sun со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, авария произошла из-за прорыва труб в системе пожаротушения, в результате чего в машинное отделение хлынула морская вода, более чем на сутки затопившая электрооборудование.

В результате происшествия корабль не сможет принять учение в запланированных ранее совместных учениях с США и должен будет остаться в порту Портсмута до весны.