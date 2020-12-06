Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть во вторник утром снижаются, инвесторы оценивают краткосрочные перспективы спроса на сырье в период пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.57 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,84% — до 48,38 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 45,42 доллара США за баррель.

Цены на нефть во вторник продолжают снижаться с максимальных показателей за многие месяцы. Новости о вакцине, которые вызвали бурный спрос на рисковые активы и снизили опасения за спрос сырья, утихают, уступая место новым беспокойствам вокруг эпидемиологической обстановки.