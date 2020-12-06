Глава Нацразведки США назвал Китай главным соперником

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия не способна конкурировать с Вашингтоном так, как это делает Китай.

«Россия не может конкурировать так же, как Китай, с крупнейшей экономикой мира — Соединенными Штатами. Китай обладает второй по величине экономикой мира», — подчеркнул Рэтклифф.

Таким образом, именно Китай сегодня является главной угрозой господству Америки в экономике, военной области и технологиях. Как отметил глава Нацразведки, Пекин осознал, что залогом доминирующего положения в современном мире является информация и подготовил «весьма специфический план достижения своей цели» (включающий кибератаки и кражу технологий).