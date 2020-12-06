МВД: в общественных местах задержаны 16 пациентов с COVID-19

Сотрудники органов внутренних дел Азербайджана 7 декабря выявили и задержали в общественных местах 16 активных больных коронавирусом. Как сообщает пресс-служба МВД, 13 из них были возвращены домой, троих госпитализировали.

В отношении 13 человек в соответствующих районных отделениях полиции возбуждены уголовные дела по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) Уголовного кодекса.