Оппозиция намерена парализовать всю Армению

Издание отмечает, что 16 партий планируют сразу же после того, как истечет срок ультиматума, начать акции неповиновения.

Внепарламентские силы Армении уверены, что к истечению установленного ими срока – 12:00 часам 8 декабря премьер Никол Пашинян не объявит о своей отставке, пишет газета "Жоховурд".

Газета отмечает, что оппозиция планирует парализовать движение в регионах и столице. Начиная с 12 часов оппоненты власти намерены перекрыть улицы в Ереване и различных областях, что может привести к коллапсу движения.

"По нашим данным, пока это основной план оппозиции. Но также прорабатываются механизмы воздействия на руководство страны с целью вынудить его подать в отставку", - пишет "Жоховурд".

Напомним, что 5 декабря на митинге оппозиция выдвинула ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну и его команде: они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря. Если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения, предупредили представители оппозиции.

До этого 16 оппозиционных партий выдвинули кандидатуру Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в будущем переходном правительстве.