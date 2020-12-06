В Губе оштрафованы нарушители карантинного режима. Как сообщили в пресс-службе, сотрудники Губинского районного отдела полиции (РОП) продолжают мероприятия по обеспечению правил карантинного режима.

Так, выявлено кафе, функционирующее на территории района без соблюдения карантинного режима. Деятельность объекта была приостановлена, владелец Мусеиб Алекберов и находившиеся в заведении 9 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении задержанных приняты меры административного взыскания и проведены профилактические беседы о важности соблюдения установленных правил.