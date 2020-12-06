Бывшего главу спецслужб Армении вызвали на допрос

Издание предполагает, что причиной вызова стали сделанные ранее Амбарцумяном политические заявления. Еще 12 ноября, спустя четыре дня после ухода из СНБ и два дня после прекращения огня в Карабахе, Амбарцумян распространил заявление. В нем он говорил, что премьер Никол Пашинян – не предатель, однако никакими репрессивными мерами, обысками и арестами невозможно добиться позитивных результатов.

Бывший руководитель спецслужбы считал, что единственный выход из сложившейся ситуации кроется в проведении досрочных выборов в парламент.

Отметим, с сентября 2019 года в Армении сменилось уже несколько руководителей СНБ. После ухода Артура Ванецяна на его место назначили Эдуарда Мартиросяна. Его затем сменил Аргишти Кярамян. В октябре этого года Кярамян был снят, его сменил Микаел Амбарцумян, пробывший в этой должности всего месяц. В начале ноября ему на смену пришел Армен Абазян.