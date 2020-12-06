В Грузии 36, в Армении 30 новых смертей от коронавируса

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 4 673 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 169 649, сообщает грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 2 501 новом больном за сутки. По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 1 576 человек, за минувшие сутки скончались еще 36 человек. Число выздоровевших достигло 141 тыс. 392 человек.

В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 142 928, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний. За сутки выявлено 584 новых случая заражения. От осложнений коронавируса скончались 2 372 человека (плюс 28 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 597 (плюс 2 за минувшие сутки).