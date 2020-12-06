Новую станцию метро в Баку назовут «8 Ноября» инициатива Ильхама Алиева
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил с инициативой назвать новую станцию Бакинского метрополитена «8 Ноября» в честь Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Азербайджана.
В постановлении говорится: «По инициативе президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новую станцию Бакинского метрополитена, расположенную по адресу: Насиминский район, улица Джейхуна Салимова, 1065-й квартал, назвать «8 Ноября».