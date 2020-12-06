Ультиматум истек. Пашинян остался. Ереван начинает закипать

В эти минуты истек срок ультиматума, выдвинутого на митинге 5 декабря армянской оппозицией к премьер-министру Николу Пашиняну с требованием подать в отставку. Армянский лидер проигнорировал ультиматум, и армянская оппозиция начинает выводить людей на улицы.

Ранее армянские СМИ сообщали о том, что с сегодняшнего дня армянская оппозиция намерена парализовать автомобильное движение в Ереване и регионах страны.

Массовые акции гражданского неповиновения готовят 16 оппозиционных партий, которые ранее выдвинули кандидатуру Вазгена Манукяна на пост премьер-министра в будущем переходном правительстве.

Стоит отметить, что экс-президент Армении Левон Тер-Петросян призвал Никола Пашиняна подать в отставку, отмечая, что над страной нависла угроза гражданской войны.