Родители пропавших армянских солдат требуют вернуть их сыновей

Sputnik Армения пишет, что, по словам одной из родительниц, 1 декабря им обещали, что через три дня будут получены какие-то сведения. Прошло достаточно много времени, завтра будет уже 50 дней с момента, когда с ними была потеряна связь. Все солдаты из войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты).

В Армении родители пропавших без вести военнослужащих проводят акцию протеста перед воинской частью в Эчмиадзине.

"Говорят, ждите. Мы не готовы столько ждать", - говорит мать одного из военнослужащих, отметив, что они обращались в различные инстанции, но отклика нет.

Собравшиеся перед частью родители требуют от командира Арсена Абгаряна, чтобы он вернул их детей обратно. Родители сообщили, что части пропавших без вести военнослужащих перестали перечислять зарплату, но у них есть семьи, у многих несовершеннолетние дети.

Через некоторое время к ним вышел командир части, сказав "Попрошу командование позволить присоединиться к вам". Родственники пропавших без вести планируют направиться к зданию Минобороны.