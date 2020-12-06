Оппозиционные активисты во вторник после полудня начали блокировать центральные улицы Еревана - Маштоц, Абовян, Терян и другие - с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщает РИА Новости.

* * *12:40

Семнадцать оппозиционных партий Армении во вторник после полудня начнут акции протеста, после того как в 12:00 истек срок, в течение которого они требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице в Фейсбуке заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян, передает ТАСС.

"Дорогие сограждане, как видите, сейчас уже 12:08, а Пашинян не подал в отставку. Начиная с этой секунды до 17:00 вы свободно можете устраивать акции мирного гражданского неповиновения", - сказал Сагателян, обращаясь к сторонникам.