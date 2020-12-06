Артур Ванецян: после поражения у Пашиняна нет права оставаться у власти

«Никол Пашинян не умеет принимать решений. Он не обладает навыками государственного деятеля», - сказал в эфире программы «Импульс» председатель оппозиционной партии «Родина», бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.

«Несколько раз достигалась договоренность о перемирии, однако решения так и не было принято, и возникла эта постыдная ситуация в стране», – возмущается экс-глава спецслужб.

После такого исхода войны Никол Пашинян не имеет ни морального, ни правового, ни какого бы то ни было другого права оставаться у власти, утверждает Ванецян, добавив, что «у Республики Армения и армянского народа не может быть потерпевшего поражение лидера».