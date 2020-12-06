На подконтрольных азербайджанской армии территориях в Карабах е продолжают оставаться около 300 армянских солдат или добровольцев. Как сообщают армянские СМИ, об этом на слушаниях, инициированных партией «Светлая Армения» в Национальном собрании, заявил 7 декабря глава Демократической партии Армении Арам Саркисян.

«Человек по имени Александр Радов недавно направился в Карабах и через своих родных выяснил, что порядка 300 молодых ребят скрываются в лесах, расположенных на территориях подконтрольных теперь Азербайджану. Они пытаются выбраться оттуда, однако никто не может им помочь, потому что в Армении власть недееспособна», — отметил Саркисян.

Напомним, что ранее депутат праламента Армении от фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян заявила, что группа армянских солдат прячется в лесах вокруг Гадрута. Они позвонили и попросили помощи, чтобы выйти из окружения.