Дорожная полиция обратилась к бакинским водителям

В Баку для обеспечения безопасности передвижения техники, которая будет участвовать в военном параде на площади Азадлыг, ограничено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах. Об этом сообщили в Управлении Государственной дорожной полиции (ГДП) Баку.

В настоящее время движение от пересечения улицы Рашида Бейбутова с проспектом Нефтяников осуществляется в двух направлениях - через улицу Рашида Бейбутова по улицам Зарифы Алиевой, Узеира Гаджибекова, мосту Джаваншира и улице Афияддина Джалилова. Во избежание пробок на этих территориях водителям рекомендуется в это время по возможности не пользоваться личным транспортом в направлении площади Азнефть, проспекта Нефтяников и площади Азадлыг.

Полностью ограничивается движение на всех улицах и проспектах, пересекающихся в направлении площади Азадлыг и Морского вокзала. Также планируется изменить направление движения от круга «20-й участок», 14-го километра трассы Баку - Сальян, Дворца водных видов спорта, административного здания Управления противопожарной охраны Сабаильского района. Движение автомобилей будет ограничено и на новой территории бульвара, так как на этих дорогах в преддверии парада размещена военная техника.

Движение автомобилей по проспекту Кара Караева, рядом со станцией метро «Кёроглу», по проспекту Гейдара Алиева в сторону центра изменено на проспект Зии Буниятова.