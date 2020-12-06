На задержанном Хафтаром турецком сухогрузе есть и гражданин Азербайджана

Турецкий сухогруз под флагом Ямайки, направлявшийся в порт города Мисрата с грузом медицинской помощи, задержан у берегов Ливии сторонниками Халифы Хафтара. Об этом сообщил официальный представитель командующего так называемой ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.

Аль-Мисмари заявил, что судно «Мабрука» под флагом Ямайки, принадлежащее одной из турецких компаний, нарушило границы зоны, «запрещенной для судоходства». По его словам, судно задержано и доставлено в порт Рас эль-Халил.

В состав команды входят 9 граждан Турции, 7 граждан Индии и гражданин Азербайджана. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.