Saxo Bank опубликовал «Шокирующие предсказания» на 2021 год

Saxo Bank ежегодно публикует «Шокирующие предсказания», которые не являются официальными прогнозами и описывают гипотетически возможные в будущем события. Так, в прошлом году в банке прогнозировали $90 за баррель нефти марки Brent и выход Венгрии из Евросоюза. Как отмечают эксперты банка, самые разрушительные события всегда оказываются наиболее неожиданными, и в контексте внезапного коронавирусного кризиса этого года попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного, особенно актуальна.

Датская финансово-технологическая компания Saxo Bank опубликовала неофициальный прогноз «Шокирующие предсказания» на 2021 год, в их список входят в основном маловероятные события, способные оказать значительное влияние на рынки, сообщили в пресс-службе организации.

В Saxo Bank, в частности, предрекают, что вакцинация от COVID-19 может разрушить компании. «Пандемия COVID-19 резко усилила накопление долговой нагрузки в мировой экономике, которое приобрело опасный размах еще во время финансового кризиса 2008 года. Политика практически неограниченного обеспечения ликвидности и смягчения условий финансирования увела доходности государственных и высокорейтинговых корпоративных облигаций на исторические минимумы, заставив инвесторов переходить на рискованные активы», — приводит ТАСС выдержки из обзора.

В дальнейшем, полагают эксперты, окажется, что во время пандемии экономика была чрезвычайно «перестимулирована», и после вакцинации она очень скоро перегреется.

В банке также предупреждают, что введение в некоторых странах такого инструмента поддержки, как безусловный базовый доход, поменяет отношение граждан к роли работы в жизни и может даже привести к запустению больших городов.

В следующем году Saxo Bank ожидает, что всемирный спрос на цифровой юань спровоцирует сдвиги потоков капитала. Кроме того, банк предрекает «переезд» штаб-квартиры Amazon на Кипр — в погоне за независимостью от государства и более низким налогообложением.

Помимо этого эксперты не исключают, что развитие спутниковых систем в 2021 году приведет к обрушению цен на связь в мире и на порядок повысит скорость обмена данными. В то же время «шокирующие прогнозы» допускают, что освоение термоядерной технологии и внедрение систем искусственного интеллекта приведет к энергетическому изобилию.

Saxo Bank также предсказывает искоренение в 2021 году фейковых новостей при помощи системы блокчейн.