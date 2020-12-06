Вспышка птичьего гриппа во Франции

Минсельхоз Франции сообщил о вспышке птичьего гриппа H5N8 на ферме в департаменте Ланды. Болезнь подхватили шесть тысяч уток.

"Национальная справочная лаборатория ANSES подтвердила сегодня заражение вирусом H5N8 скотоводства из 6 тысяч уток в коммуне Бенесс-Маремн (департамент Ланды), где 5 декабря наблюдалась высокая смертность",— цитирует РИА Новости коммюнике министерства.

В середине ноября вирус был обнаружен в зоомагазинах страны. Очаг в департаменте Ланды является первым случаем, который произошёл на птичьей ферме. Вирус активно циркулирует в дикой природе Европы через перелётных птиц. Он не представляет опасности для человека.

Префектура распорядилась уничтожить всех заражённых уток на ферме. Эта мера позволит предотвратить распространение гриппа.