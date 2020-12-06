Новые ограничения вводятся с 00:00 14 декабря и продлятся до 06:00 18 января.

Оперативный штаб при Кабмине принял решение о продлении и ужесточении карантинных мер в Азербайджане.

Согласно решению, в этот период на территории страны приостанавливается деятельность сфер и услуг за исключением определенных соответствующим постановлением Кабинета Министров.

Оказание услуг клиентам во всех торговых объектах, объектах общепита, в том числе в кафе, ресторанах и чайных домах будет осуществляться только в режиме «онлайн» либо доставки.

Кроме того, за исключением спецсредств и грузовых автомобилей приостанавливается въезд и выезд на территорию Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана, а также Лянкяранского, Массаллинского, Джалилабадского, Шекинского, Загатальского, Губинского, Хачмазского, Евлахского, Бардинского, Билясуварского и Исмаиллинского районов.

Также в течение этого периода вводятся смс-разрешения на выход из дома. Смс-разрешения будут выдаваться раз в день сроком на три часа.

Запрет на работу Бакинского метрополитена продлевается до 06:00 31 января 2021 года. В то же время продлевается запрет на работу общественного транспорта в выходные дни.

В решении также говорится, что около 600 тысяч нуждающихся получат от государства единовременную помощь в размере 190 манатов. Государство также окажет помощь предпринимателям, которые пострадают в результате введения этих ограничений.