В Ереване заявили о «попытке переворота элит»

Вице-спикер Национального собрания Армении Ален Симонян заявил о попытке осуществить в стране переворот элит и не исключил проведения в стране внеочередных парламентских выборов.

"Все, что сегодня происходит, я называю попыткой переворота элит, потому что процессы намеренно обходят народ Армении, который формирует власть. Группа политических деятелей решила, что они должны выбрать премьер-министра Армении и назначить этого человека руководителем страны на один год. И не говорят, например, о выборах", - цитирует Симоняна Новости-Армения.

Симонян подчеркнул, что после революции 2018 года множество элит потеряло свои возможности. Сегодня со стороны разных политических сил эти элиты продвигаются вперед с целью осуществить в Армении смену власти. Однако, подчеркнул вице-спикер, эти политсилы не хотят выборов.

По его мнению, выборы могут состояться, когда будет понятно, что все процессы завершены, решен вопрос военнопленных, когда эмоциональность людей перейдет холодную рассудительность.

Симонян также подчеркнул, что власть в Армении выбирает исключительно народ, а не несколько партий.