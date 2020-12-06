МИД Венгрии: безопасность Европы зависит от Турции

Безопасность Европы в значительной степени зависит от Турции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Сегодня безопасность Европы во многом зависит от Турции, как бы это не хотели признавать", - сказал Сийярто на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Глава венгерской дипломатии привлек внимание к наличию 4 млн беженцев Турции: «Если Турция не будет поддерживать этих людей, то сотни тысяч из них прибудут к южным границам Венгрии. Мы не хотим подобного сценария».

При этом Будапешт придерживается мнения о том, что ЕС должен перечислить обещанные шесть миллиардов евро на нужды сирийских беженцев в Турции. Часть обещанных средств передана, однако это не шесть миллиардов евро, констатировал Сийярто, передает Anadolu.