Мобильные станции «Зафар», «ШАКИР» и «Шуша» на освобожденных землях видео
Проект «Вот такие дела» подготовил видеосюжет о создании первой сети мобильной связи в Карабахе. В видеосюжете представлена подробная информация о процессе создания первой сети мобильной связи в освобожденном от оккупации Карабахе.
Отмечается, что первые связисты, побывавшие на освобожденных землях Азербайджана, построили в Джебраиле станцию «Зафар» (Zəfər).
Они также построили и сдали в эксплуатацию станцию «ШАКИР» (ŞAKİR), что является сокращением от слов «Şuşa-Ağdam-Kəlbəcər İmplementation Radio», и станцию «Шуша» в центре города Шуша.
Отметим, что на освобожденных от оккупации землях Министерством транспорта, связи и высоких технологий на основе новых технологий будет построена телекоммуникационная и почтовая инфраструктура, расширено радиотелевещание, будут предоставлены современные услуги пассажирских перевозок.
Одним словом, населению будут предоставлены качественные транспортные, телекоммуникационные и почтовые услуги.