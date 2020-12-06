Проект «Вот такие дела» подготовил видеосюжет о создании первой сети мобильной связи в Карабах е. В видеосюжете представлена подробная информация о процессе создания первой сети мобильной связи в освобожденном от оккупации Карабах е.

Отмечается, что первые связисты, побывавшие на освобожденных землях Азербайджана, построили в Джебраиле станцию «Зафар» (Zəfər).

Они также построили и сдали в эксплуатацию станцию «ШАКИР» (ŞAKİR), что является сокращением от слов «Şuşa-Ağdam-Kəlbəcər İmplementation Radio», и станцию «Шуша» в центре города Шуша.

Отметим, что на освобожденных от оккупации землях Министерством транспорта, связи и высоких технологий на основе новых технологий будет построена телекоммуникационная и почтовая инфраструктура, расширено радиотелевещание, будут предоставлены современные услуги пассажирских перевозок.

Одним словом, населению будут предоставлены качественные транспортные, телекоммуникационные и почтовые услуги.