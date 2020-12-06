В Азербайджане зарегистрировано 4 387 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 3 133 человека выписаны после выздоровления. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 38 человек.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 154 152 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 93 411 человек вылечились, 1 713 скончались, число активных больных – 59 028.