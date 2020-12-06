Шахмар Мовсумов: до создания вакцины будем вынуждены идти на ограничения

Пока не будет создана вакцина от COVİD-19, мы будем вынуждены идти на ограничения, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, Азербайджан следит за всеми процессами по разработке вакцины: "Мы надеемся, что Азербайджан приобретет самые безопасные вакцины, которые и будут доставлены в страну".

Мовсумов напомнил, что в Великобритании и Турции уже началась вакцинация от коронавируса, добавив, что позднее будет предоставлена информация о порядке и очередности вакцинации в Азербайджане.