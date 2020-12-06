Хикмет Гаджиев: до начала вакцинации нужно защитить здоровье граждан

В связи с вводимым ужесточенным режимом карантина общественность должна соблюдать определенные требования, сказал в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отметил, что целью применения ужесточенного карантинного режима является защита здоровья граждан Азербайджана, снижение количества летальных исходов.

"Мы должны защищать здоровье граждан до начала массовой вакцинации", - добавил Хикмет Гаджиев.

Помощник президента выразил надежду, что в результате ограничений к 18 января уровень инфицирования снизится: «В настоящее время мы также следим за процессами, связанными с вакциной, поддерживаем контакты со всеми компаниями, ведем переговоры».