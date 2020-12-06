Чавушоглу: Турция хочет стать полноправным членом Евросоюза

Турция хочет улучшить отношения с Европейским Союзом с перспективой полного членства республики в организации, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто.

"Мы хотим улучшить отношения с ЕС. И хотели бы это сделать с перспективой полного членства, - подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства. - Однако Евросоюз, как правило, поддерживает других членов ЕС", передает ТАСС.

По словам Чавушоглу, проблемы между ЕС и Турцией "могут быть решены только путем диалога и дипломатии".