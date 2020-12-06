Обнародована повестка переговоров Алиева с Эрдоганом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9-10 декабря совершит официальный визит в Азербайджан, сообщает турецкий телеканал TRT.

«Эрдоган завтра отправится в Азербайджан и встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым впервые после прекращения огня в Карабахе. Визит турецкого президента в Баку продлится два дня. На встрече будут обсуждены как отношения между двумя странами, так и последняя ситуация в Карабахе. В ходе встречи Эрдоган - Алиев будет также детально оценен процесс прекращения огня», - сообщает телеканал.

По данным TRT, лидеры двух стран обсудят и последнюю ситуацию в регионе в связи с созданием турецко-российского центра для наблюдения и контроля над прекращением огня.

«Будет обсуждена деятельность, осуществляемая для работы совместного центра. В ходе переговоров также будет дана оценка будущим совместным шагам, которые предпримут Турция и Азербайджан», - сообщает канал.

Ранее Эрдоган сообщил, что вместе с супругой примет участие в параде в Баку по случаю Победы в войне за освобождение исторических земель Азербайджана, который состоится 10 декабря.