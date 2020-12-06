Межбанк обеспечит перевод средств в Фонд YAŞAT

Международный банк Азербайджана обеспечил Фонд YAŞAT, созданный указом президента Азербайджанской Республики от 8 декабря, необходимыми техническими средствами для удобства онлайн-перевода. Граждане могут осуществлять переводы в Фонд из всех филиалов и отделений банка, воспользовавшись данными реквизитами, а также при помощи специального раздела, созданного на сайте.

YAŞAT - это фонд поддержки семей шехидов и раненных при с защите территориальной целостности Азербайджанской Республики. Целью создания такого учреждения является принятие мер в рамках реализации инициатив гражданского общества, предпринимаемых государством в области социальной защиты семей шехидов и инвалидов, пострадавших в результате военных действий. Обеспечение прозрачности, подотчетности и общественного контроля также является одной из главных целей Фонда YAŞAT.

Средства Фонда формируются за счет добровольных пожертвований граждан Азербайджанской Республики, наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также других физических, юридических лиц и источников, не запрещенных законом.

Фонд управляется Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. Общественный контроль за формированием и управлением средствами Фонда осуществляет Попечительский совет, созданный президентом Азербайджанской Республики.