Оппозиция требует возбудить уголовное дело против Пашиняна

Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, собрались у здания генпрокуратуры.

"В Армении есть одно должностное лицо, которое может правовым путем положить конец предательству, - это генеральный прокурор. Он может возбудить уголовное дело по статье о вмешательстве в правосудие, принять решение о задержании Никола Пашиняна, и все завершится", - сказал журналистам один из участников акции протеста адвокат Тигран Атанесян.

По его словам, в Армении есть прокуроры и целые управления в генпрокуратуре, которые не выполняют приказов премьера: "Правовые основания для уголовного дела есть. Недавно Пашинян пригласил судей к себе и интересовался, почему арестованы или не арестованы те или иные лица. Все, состав преступления налицо, есть видеозапись".