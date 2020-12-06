Ишхан Сагателян призвал армян прекратить протесты

Представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян обратился к гражданам с призывом с 17:00 прекратить акции протеста, сообщает Armenia-Today.

«Дорогие соотечественники, вы сегодня в очередной раз доказали, что Николу Пашиняну не удалось украсть у нас достоинство и честь. Не удалось окончательно убить армянский народ. Призываю всех вас с 17:00 прекратить акции протеста. Вечером мы от имени Комитета по спасению Отчизны выступим с заявлением и представим наши дальнейшие шаги», — заявил Сагателян.

Напомним, в Ереване с 10 ноября проходят митинги. Представители 16 оппозиционных сил требуют отставки правительства и премьер-министра. С требованием отставки Пашиняна выступили также президиум НАН РА и Научный совет ЕГУ, а также ряд общественных организаций. В пользу внеочередных парламентских выборов выступил также президент республики Армен Саркисян.