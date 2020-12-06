Ильхам Алиев уволил главу Джалилабада
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Намика Расул оглу Зейналова от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района, сообщает АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Намика Расул оглу Зейналова от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района, сообщает АзерТАдж.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.