Ильхам Алиев уволил главу Джалилабада

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об освобождении Намика Расул оглу Зейналова от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района, сообщает АзерТАдж.

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