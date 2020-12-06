В Армении задержали десятки протестующих

Полиция Армении задержала 34 активистов, которые перекрыли улицы Еревана и других городов с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщили ТАСС в пресс-службе полиции Армении.

Акции протеста проходили в центре Еревана, в его окрестностях и во всех областях Армении. В городе Арарат произошла стычка между сторонниками и противниками главы правительства, были задержаны несколько активистов. Полиция также задержала представителя оппозиционной партии «Дашнакцутюн», главу новостного блока телеканала «Еркир Медиа» Гегама Манукяна.

Протесты против Никола Пашиняна начались после подписания соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.