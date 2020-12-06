В Азербайджане обнародовали список погибших в Отечественной войне

В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджана от 3 декабря 2020 года о 2783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, военное ведомство сообщает, что до сегодняшнего дня похоронены 2723 шехида.

Министерство обороны Азербайджана представляет фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов. Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.

Информация об этом будет предоставляться общественности. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Склоняем голову перед памятью наших шехидов!

Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне