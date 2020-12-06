Руденко отказался от встречи с Гевондяном, который претендует на карабахскую повестку

Во время визита министра иностранных дел Армении в Москву произошел конфуз – российский замминистра иностранных дел Андрей Руденко отказался присутствовать на одной из встреч с армянской стороной, так как там находились «лица нежелательной контактности». Об этом сообщают источники haqqin.az в российских дипломатических кругах.

Согласно информации источников, инцидент был вызван присутствием на встрече нового замглавы МИД Армении Армена Гевондяна. Гевондян – кадровый офицер, сотрудник службы национальной безопасности Армении, был назначен на свой пост за несколько дней до поездки в Россию.

По данным российской стороны (это и стало причиной неприятной ситуации), во время бархатной революции Гевондян тайно сотрудничал с окружением Пашиняна, снабжая его оперативной информацией о конфиденциальных внешних и внутренних моментах политики страны.

Позже Гевондян был отправлен по линии внешней политики на белорусское направление, однако недавно был отозван из Минска и назначен на высокий пост. Как говорят источники, цель нынешнего визита Гевондяна в Москву – замкнуть российско-армянские отношения на себя, в том числе и всю карабахскую повестку.