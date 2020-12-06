Президент Армении обратился к Путину из-за границы с Азербайджаном

Президент Армении Армен Саркисян считает, что все еще существует потенциальная опасность новых споров между Арменией и Азербайджаном по вопросу демаркации границы. С этой целью он обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Обращение было направлено с учетом исключительной важности и срочности вопроса, для исключения дальнейшей напряженности и негативного развития событий.

Саркисян еще раз поблагодарил президента России за усилия, которые привели к прекращению кровопролития в Карабахе и установлению режима прекращения огня, что позволило избежать новых жертв и трагедий.