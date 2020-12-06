Пашинян обсудил Карабах с американским послом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и посол США в Армении Линн Трейси обсудили перспективы развития армяно-американских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского правительства.
Премьер подчеркнул важность армяно-американского взаимодействия и работы по продвижению двусторонней повестки.
Собеседники обменялись мнениями о перспективах развития армяно-американских отношений. Они обсудили также развитие карабахского конфликта и текущую ситуацию.