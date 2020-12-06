В парламенте Армении призвали установить дипломатические отношения с Азербайджаном

Необходимо быть честными и полностью с ответственностью принять поражение в карабахской войне, заявил сегодня, выступая в парламенте, председатель комиссии по обороне и национальной безопасности, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян, передает издание «Айсор».

«Мы проиграли и на поле боя, и морально, и психологически. Надо по возможности скорее выйти из этой ситуации. Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было. Установление дипломатических отношений с Азербайджаном может изменить ожидающиеся перспективы», - сказал Кочарян.

По его словам, дипломатия должна быть основана на оценке всех экономических, военных и морально-психологических рисков.

«Эффективное решение проблем с безопасностью и обороной Армении станут основной для экономического развития и реформ. Экономическая политика может быть основана вокруг реформирования армии и формирования безопасности», - сказал он.