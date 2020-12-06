Минобороны России о ситуации в Карабахе

Режим прекращения огня соблюдается в Нагорном Карабахе по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил во вторник официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков.

Российские саперы продолжают очистку территорий от взрывоопасных предметов.

По данным Конашенкова, за сутки очищено около 5 гектаров территории, 1,5 километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета. За все время обезврежено уже более 4,5 тысячи взрывоопасных предметов.